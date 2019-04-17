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المصري النني يثير جدلا بسبب العلم الإسرائيلي

الرياضة

المصري النني يثير جدلا بسبب العلم الإسرائيلي
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أثارت صورة نشرها الدولي المصري محمد النني لاعب وسط ميدان نادي أرسنال، جدلا واسعا في صفوف متابعيه، بسبب ظهور علم إسرائيل على طائرة خلف اللاعب.

ونشر النني قبيل سفر بعثة فريقه إلى نابولي لمواجهة فريقها المحلي غدا في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي، صورة تجمعه بزميله في أرسنال، الألماني بيرند لينو، وعلق عليها: "ما زالت هناك 90 دقيقة للعب.. نتطلع إلى مباراة حامية جدا غدا.. الآن حان وقت الإقلاع إلى نابولي".

المصري النني يثير جدلا بسبب العلم الإسرائيلي

وواجه النني انتقادات لاذعة بسبب هذه الصورة، لظهور طائرة عليها علم إسرائيل خلف الدولي المصري.

وسرعان ما عدل النني الصورة، بإخفاء العلم الإسرائيلي.

وتبدو حظوظ أرسنال كبيرة لبلوغ الدور نصف النهائي للدوري الأوروبي على حساب نابولي، بعد فوزه ذهابا على ملعبه بهدفين دون رد.

المصدر: وكالات

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