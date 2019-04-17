أكد النرويجي أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة صنع الفارق في مباراة إياب ربع نهائي دوري الأبطال والتي انتهت بفوز البارسا بثلاثية نظيفة.

وفي تصريح صحفي أعقب المباراة، قال سولشاير: "أرى أن ميسي هو سبب خروجنا من دوري الأبطال بعد تسجيله لهدفين في شوط المباراة الأول، فهو لاعب يتمتع بمهارات وإمكانيات فنية عالية".

وأضاف: "ميسي لاعب من طراز فريد، ولا بد أن يتفق الجميع على ذلك الأمر".

'Lionel Messi was different class and Barcelona were a couple of levels above us', admits Ole Gunnar Solskjaer after Champions League drubbing https://t.co/sa6iUBaUCLpic.twitter.com/a1J3teTOQK — MailOnline Sport (@MailSport) April 17, 2019

وأوضح: "لا بد من مواصلة الطموح في الفترة المقبلة، ولدينا الكثير من العمل الذي يجب علينا القيام به حتى يكون بإمكاننا مواجهة برشلونة".

وختم قائلا: "تفوق برشلونة علينا بشكل كبير خلال مباراتي الذهاب والإياب، نريد أن نلعب مثل تلك المباريات مرة أخرى في الموسم المقبل".

وسجل ميسي، هدفين في شباك الشياطين الحمر أمس، فيما تكفل زميله البرازيلي فيليب كوتينيو بتسجيل الهدف الثالث.

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المصدر: وكالات