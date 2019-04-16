ميسي يحقق رقما فريدا بهدفيه في شباك اليونايتد (فيديو)

بات الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، أكثر لاعب يهز شباك الأندية الإنجليزية في دوري أبطال أوروبا.

وسجل ميسي، هدفين في شباك مانشستر يونايتد، في المباراة التي جمعت فريقه برشلونة مع اليونايتد اليوم، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، رافعا رصيده من الأهداف إلى 24 هدفا في شباك الأندية الإنجليزية.

ويعتبر أرسنال هو أكثر الأندية الإنجليزية تلقيا للأهداف من ميسي، حيث سجل في شباكه 9 أهداف، بينما سجل 6 أهداف في مرمى مانشستر سيتي، كما هز شباك تشيلسي 3 مرات، بجانب هدفين في مرمى توتنهام.

المصدر: وكالات