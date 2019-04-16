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تركي آل الشيخ ينشر صورة مع العاهل المغربي ويرفقها بتعليق مفاجئ!

الرياضة

تركي آل الشيخ ينشر صورة مع العاهل المغربي ويرفقها بتعليق مفاجئ!
Globallookpress
تركي آل الشيخ ينشر صورة مع العاهل المغربي ويرفقها بتعليق مفاجئ
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أعلن المستشار السعودي تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم اليوم، عن المسمى الجديد الذي سيطلقه على نسخة العام المقبل للبطولة العربية للأندية الأبطال.

ومن المقرر أن تنتهي نسخة العام الحالي والتي تحمل اسم الشيخ زايد آل نهيان يوم الخميس، بإقامة المباراة النهائية بين الهلال السعودي والنجم الساحلي التونسي.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه الرسمي في تويتر صورة تجمعه بالعاهل المغربي محمد السادس وعلق عليها: "أتشرف كرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم بأن تكون النسخة الثانية من البطولة العربية تحمل مسمى غاليا على كل العرب جلالة الملك محمد السادس حفظه الله الذي تكرم علينا بالموافقة".

المصدر: ـويتر + وكالات

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