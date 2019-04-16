كابوس أياكس يوقظ رونالدو مبكرا من حلمه (فيديو)

أنهى نادي أياكس أمستردام مبكرا حلم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالتتويج بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس، بإقصائه "السيدة العجوز" من ربع نهائي المسابقة.

وتعاقد يوفنتوس مطلع هذا الموسم مع رونالدو، المتوج بخمسة ألقاب في مسابقة دوري الأبطال، بينها ثلاثة في آخر ثلاث سنوات مع ريال مدريد، من أجل الفوز بالكأس ذات الأذنين الغائبة عن خزائن "السيدة العجوز" منذ العام 1996.

لكن هذا الحلم تحول اليوم إلى كابوس، بخروج اليوفي من الدور ربع النهائي على يد أياكس، بخسارته في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة (3-2).

صحيح أن رونالدو قدم أداء رائعا في إياب الدور ثمن نهائي، بتسجيله ثلاثية قاد بها اليوفي لتعويض خسارته ذهابا أمام أتلتيكو مدريد (0-2)، وحجز بطاقة العبور إلى ربع النهائي، وهو الدور الذي سجل فيه الدون هدفين في شباك أياكس، بواقع هدف في مباراة الذهاب وآخر في الإياب، ولكن ذلك لم يشفع له لانتشال قاطرة اليوفي المعطلة، ودفعها لبلوغ المربع الذهبي.

والمثير أن هذه المرة الأولى التي يقصى فيها رونالدو من الدور ربع النهائي، وتمكن "الدون" من عبور دور الثمانية في المواسم العشر الماضية، منذ موسم (2006-2007).

المصدر: RT + وكالات