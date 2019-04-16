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ريال بيتيس يضم الأرجنتيني لو سيلسو بشكل نهائي

الرياضة

ريال بيتيس يضم الأرجنتيني لو سيلسو بشكل نهائي
AFP CRISTINA QUICLER
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أكد نادي ريال بيتيس الإسباني ضم الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو بشكل نهائي من باريس سان جيرمان الفرنسي حتى صيف 2023.

وضم ريال بيتيس، لو سيلسو البالغ من العمر 23 عاما الصيف الماضي على سبيل الإعارة من سان جيرمان قبل أن يُفعل خيار الشراء الذي يتضمنه عقد الإعارة ويتعاقد مع الدولي الأرجنتيني بموجب عقد يمتد إلى صيف 2023.

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وتألق لو سيلسو في صفوف ريال بيتيس هذا الموسم، وأصبح أحد الأعمدة الأساسية للفريق وخاض معه 40 مباراة في مختلف البطولات، وسجل 15 هدفا وصنع 4 أهداف ليكون أبرز هدافي الفريق في مختلف البطولات هذا الموسم.

المصدر: وكالات

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