بعد بايرن ميونخ.. ريبيري على مقربة من اللعب في الخليج

بات الفرنسي فرانك ريبيري، نجم بايرن ميونخ الألماني البالغ من العمر 35 عاما، على مقربة من التوجه صوب أحد الدوريات العربية، فور انتهاء عقده مع الفريق البافاري هذا الصيف.

وحسب العديد من التقارير، فإن ريبيري على مشارف الانتقال إلى الدوري القطري، وبالتحديد إلى نادي السد، الذي يلعب له تشافي هيرنانديز أسطورة برشلونة الإسباني.

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يذكر أن ريبري التحق بالبايرن في موسم 2007 قادما من أولمبيك مارسيليا، وفاز مع الفريق البافاري بعشرات الألقاب، موزعة بين مسابقة دوري الأبطال، والدوري الألماني، وكأس ألمانيا، وكأس السوبر، وغيرها.

وعلى مستوى الدوري لعب ريبيري 269 مباراة بقميص بايرن، أحرز خلالها 84 هدفا وصنع 121 هدفا. وعند نهاية هذا الموسم سيختم ريبيري مسيرته مع بايرن التي استمرت 12 عاما، وسطع فيها نجمه مع الهولندي آرين روبن، وأطلقت الصحافة الألمانية على هذا الثنائي اسم "روبيري".

المصدر: وكالات