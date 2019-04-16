شاهد.. لاعبة تسجل هدفا مقصيا رائعا في الدوري الروسي
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سجلت اللاعبة الكاميرونية تاتيانا إيفودو المحترفة في صفوف "ينيستي" هدفا مقصيا جميلا خلال مباراة فريقها أمام "تشيرتانوفو"، ضمن الجولة الثانية من الدوري الروسي لكرة القدم للسيدات.
Шикарный гол нашей Татьяны из Камеруна! #ЕнисейЧертановоpic.twitter.com/YG94g0YSGA— WFC “Enisey” (@wfcenisey) April 14, 2019
وفي الدقيقة الـ23 من عمر المباراة، قامت الكاميرونية البالغة 22 عاما بتنفيذ مقصية رائعة على طريقة اللاعبين الكبار داخل منطقة جزاء الخصم، مرسلة الكرة بكل براعة إلى المقص الأيمن، مسجلة هدفا رائعا.
وهذا الهدف هو الوحيد في المباراة، وكان كافيا لفريق "ينيستي" لخطف النقاط الثلاث الأولى في الدوري بعد تعادله في الجولة الأولى 1-1.
المصدر: eurosport.ru
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