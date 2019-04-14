ملعب الحبيبية العراقي يحقق رقما قياسيا بأسرع عملية فرش عشب ويتفوق على "الوكرة" في قطر
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سجل ملعب الحبيبية في العاصمة العراقية بغداد رقما قياسيا في أسرع عملية فرش ملعب كرة قدم بالعشب الرياضي.
وتم الانتهاء من مد عشب أرضية الاستاد في ساعتين و24 دقيقة، متفوقا على ملعب الوكرة في قطر، وفق ما ذكرته صفحات عراقية على "فيسبوك".
وكان استاد الوكرة قد سجل رقما قياسيا في أسرع عملية فرش ملعب كرة قدم بالعشب الرياضي، خلال زمن وقدره 9 ساعات و15 دقيقة، كاسرا بذلك الرقم القياسي السابق وهو 13 ساعة و40 دقيقة، والمسجل باسم استاد خليفة الدولي، أول الاستادات جاهزية لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.
المصدر: فيسبوك
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