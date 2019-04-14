 
مباشر
عاجل
المجلس الانتقالي في السودان: سنستمر في اعتقال رموز نظام البشير

هدف صلاح "الخرافي" في مرمى تشيلسي يعيد ليفربول إلى صدارة "البريميرليغ"

الرياضة

هدف صلاح
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lpvw

سجل الدولي المصري محمد صلاح هدفا عالميا وساهم في صنع هدف آخر ليقود ليفربول إلى فوز ثمين 2-0 على تشيلسي اليوم الأحد، في المرحلة الـ34 من الدوري الإنجليزي.

سجل ماني وصلاح هدفي ليفربول في (د.51 و53) على التوالي.

ورفع صلاح رصيده إلى 19 هدفا بالتساوي مع الأرجنتيني سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي في صدارة قائمة هدافي المسابقة حتى الآن وبفارق هدف واحد فقط أمام السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول الذي سجل الهدف الأول لفريقه في مباراة اليوم.

وبهذا الفوز الثمين، استعاد ليفربول صدارة جدول الترتيب بعدما فقدها لصالح مانشستر سيتي في وقت سابق اليوم، حيث رفع الفريق رصيده إلى 85 نقطة بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي، في المقابل تجمد رصيد تشيلسي عند 66 نقطة في المركز الرابع.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شراء المباريات في الدوري الجزائري.. اعتراف صريح!