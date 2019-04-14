هدف صلاح "الخرافي" في مرمى تشيلسي يعيد ليفربول إلى صدارة "البريميرليغ"

سجل الدولي المصري محمد صلاح هدفا عالميا وساهم في صنع هدف آخر ليقود ليفربول إلى فوز ثمين 2-0 على تشيلسي اليوم الأحد، في المرحلة الـ34 من الدوري الإنجليزي.

سجل ماني وصلاح هدفي ليفربول في (د.51 و53) على التوالي.

الدوري الانجليزي l اهداف ليفربول 2-0 تشيلسي كاملة مع الاعادات - هدف محمد صلاح العالمي 😍🔥🔥 #ليفربول_تشيلسيpic.twitter.com/hyCbUoWHxY — أهداف #ليفربول_تشيلسي HD (@llLifeIsGoodll) 14 апреля 2019 г.

ورفع صلاح رصيده إلى 19 هدفا بالتساوي مع الأرجنتيني سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي في صدارة قائمة هدافي المسابقة حتى الآن وبفارق هدف واحد فقط أمام السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول الذي سجل الهدف الأول لفريقه في مباراة اليوم.

وبهذا الفوز الثمين، استعاد ليفربول صدارة جدول الترتيب بعدما فقدها لصالح مانشستر سيتي في وقت سابق اليوم، حيث رفع الفريق رصيده إلى 85 نقطة بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي، في المقابل تجمد رصيد تشيلسي عند 66 نقطة في المركز الرابع.

المصدر: RT