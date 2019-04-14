سترلينغ يقود مانشستر سيتي لاستعادة الصدارة "مؤقتا"

حقق مانشستر سيتي المطلوب منه وتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي "مؤقتا" بفوزه على مضيفه كريستال بالاس 3-1، وأصبح بانتظار خدمة من تشيلسي الذي يحل الأحد ضيفا على ليفربول في المرحلة الـ34.

أحرز ثلاثية "السيتزينز" كل من رحيم سترلينغ في (د.15 و63) وغابريال خيسوس في (د.90)، فيما أحرز لوكا ميليفوييفيتش هدف كريستال بالاس الوحيد في (د.81).

وبفوزه التاسع تواليا، تصدر سيتي الترتيب بفارق نقطة أمام ليفربول بانتظار مباراة الأخير مع تشيلسي، لكن فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا يملك مباراة مؤجلة يخوضها في 24 أبريل المقبل في معقل جاره اللدود مانشستر يونايتد.

أما كريستال بالاس فتوقف رصيده عند 39 نقطة في المركز الثالث عشر.

المصدر: وكالات