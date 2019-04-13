الاتحاد الإسباني يرفض استئناف أتلتيكو مدريد لعقوبة كوستا

رفض الاتحاد الإسباني لكرة القدم الاستئناف الذي تقدم به نادي أتلتيكو مدريد بشأن إيقاف مهاجمه دييغو كوستا 8 مباريات على خلفية إهانته للحكم.

وقال الاتحاد: "رفضت لجنة الاستئناف الطلب الذي تقدم به نادي أتلتيكو مدريد"، علما بأن الأخير لا تزال لديه إمكانية رفع القضية إلى المحكمة الإدارية الرياضية في إسبانيا.

⚖️ SANCIONES | Resolución del Comité de Apelación en relación con el jugador Diego Costa https://t.co/pZm3r141H2 — RFEF (@rfef) April 12, 2019

وكان الاتحاد الإسباني قد فرض أول أمس عقوبة الإيقاف لثماني مباريات محلية بحق كوستا، على خلفية إهانته الحكم خلال مباراة ضد المتصدر برشلونة الأسبوع الماضي، ما ينهي موسمه الحالي في الدوري المحلي.

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وطرد كوستا في الشوط الأول من المباراة التي أقيمت السبت الماضي بضيافة البلوغرانا، وانتهت بخسارة فريقه بهدفين نظيفين، في نتيجة منحت برشلونة المتصدر، فارق 11 نقطة مع أتلتيكو مدريد الثاني، وضمن بها النادي الكتالوني الحفاظ على اللقب بشكل كبير.

المصدر: وكالات