 
مباشر

ريال مدريد يعلن نبأ صادما بخصوص إصابة راموس

الرياضة

ريال مدريد يعلن نبأ صادما بخصوص إصابة راموس
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lpnc

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الجمعة، نتيجة التشخيص الطبي لإصابة قائد ومدافع الفريق سيرجيو راموس.

ووفقا للبيان الرسمي الذي نشره ريال مدريد أظهرت الفحوص الطبية التي أجريت اليوم من قبل الخدمات الطبية لريال مدريد، أن سيرجيو راموس يعاني من إصابة من الدرجة الأولى في العضلة النعلية في ساقه اليسرى.

إقرأ المزيد
أول تعليق لليفربول على الهتافات العنصرية ضد الفرعون صلاح (فيديو)

وعلى الرغم من أن الفريق الملكي لم يحدد مدة تعافي راموس من الإصابة أو فترة غيابه عن الملاعب، فإن هذا النوع من الإصابة يحتاج إلى أسبوعين تقريبا للتعافي.

وبالتالي، لا يمكن لزيدان الاعتماد على راموس في المباراة المقبلة ضد ليغانيس يوم الاثنين المقبل في الجولة الـ32 من الدوري الإسباني، كما قد يغيب راموس أيضا عن مباريات أتلتيك بيلباو وخيتافي ورايو فاليكانو.

يذكر أن ريال مدريد خرج من بطولتي كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وفقد بشكل كبير فرص المنافسة على لقب الليغا.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مع يفغينيا ميدفيديفا.. جولة ساحرة على الجليد الروسي