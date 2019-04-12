 
مباشر

سمولينغ يعلق على إصابته لميسي

الرياضة

سمولينغ يعلق على إصابته لميسي
AFP LLUIS GENE
سمولينغ يعلق على إصابة ميسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lpl8

علق كريس سمولينغ مدافع نادي مانشستر يونايتد على إصابته للأرجنتيني ليونيل ميسي بعد التحامه معه خلال مباراة "الشياطين الحمر" وبرشلونة ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتدخل سمولينغ بقوة في حق ميسي في الدقيقة (30) من المباراة، وهو ما أدى إلى إصابة هداف برشلونة على مستوى الوجه.

وكشف سمولينغ أن ميسي ليس مستاء منه، حيث قال: "بعد المباراة تحدثنا وتجاذبنا أطراف الحديث قليلا ثم صافحنا بعضنا البعض.. لقد فهم أن ما حدث لم يكن مقصودا. في تلك اللحظة، لم أكن أدرك مدى قوة الضربة التي تلقاها ميسي".

وأظهر الفحص الطبي الذي خضع له النجم الأرجنتيني، أنه لا يعاني من إصابة خطيرة، وسيكون جاهزا للمشاركة في مباراة الإياب أمام مانشستر يونايتد الثلاثاء المقبل، علما بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق الكتالوني بهدف نظيف.

المصدر: matchtv.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا