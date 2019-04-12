والد نيمار يحسم مصير نجله

حسم والد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، موقف نجله من التقارير العديدة التي تحدثت مؤخرا عن قرب رحيل اللاعب عن ناديه الباريسي.

ونقلت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية عن والد نيمار قوله: "العقد الذي يربطنا مع باريس سان جيرمان طويل الأمد، كما أننا الآن في الموسم الثاني، ولم نكمل نصف مدة التعاقد، لذلك يجب أن نكون هادئين".

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وأضاف: "شائعات الرحيل المحتمل لنجلي ستظل موجودة دائما، فلا يمكن أن يكون لدينا لاعب مثل نيمار دون أن يحلم أشخاص وأندية بضمه".

وتابع: "بالفعل هناك أندية عديدة تريد التعاقد مع نيمار، ولكنه سيبقى رفقة سان جيرمان، وسبق أن عبر عن ذلك منذ عامين عندما وقع على العقد".

وختم بالقول: "على عشاق باريس سان جيرمان أن يشعروا بالراحة، لأن نيمار لا يريد مغادرة النادي حاليا، ويسعى لمساعدة الفريق للفوز بالألقاب".

وربطت العديد من التقارير مؤخرا نيمار بالعودة إلى ناديه السابق برشلونة، أو الانتقال إلى ريال مدريد أو مانشستر يونايتد.

المصدر: وكالات