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نيمار يعود لتدريبات سان جيرمان بعد تعافيه

الرياضة

نيمار يعود لتدريبات سان جيرمان بعد تعافيه
Reuters
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شارك الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الخميس في التدريبات الجماعية، بعد تعافيه تماما من الإصابة، التي أبعدته عن الملاعب لأكثر من شهرين.

ونشر الموقع الرسمي للنادي الباريسي صورة لنيمار برفقة زملائه أثناء التدريبات الجماعية اليوم، وهذه المرة الأولى التي يتدرب فيها النجم البرازيلي منذ إصابته في الـ23 من يناير الماضي، أمام فريق ستراسبورغ في كأس فرنسا.

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ويتطلع نيمار للمشاركة مع سان جيرمان في المباريات الأخيرة في الموسم الحالي لاستعادة لياقة المنافسات قبل انطلاق كوبا أمريكا 2019، التي تستضيفها البرازيل من الـ14 من يونيو ولغاية الـ7 من يوليو.

المصدر: وكالات

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