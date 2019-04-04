نيمار يطرق أبواب برشلونة بتصريح ناري

طرق البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي أبواب العودة لناديه السابق برشلونة الإسباني بعدما أدلى بتصريح ناري عن مشاعره تجاه النادي الكتالوني العملاق.

Neymar opens door to La Liga comeback https://t.co/812d3sU0vs — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) April 4, 2019

ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن نيمار قوله إنه يفتقد كثيرا اللحظات الرائعة التي قضاها مع برشلونة، ويشتاق بشكل خاص للأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز، حيث كانوا يشكلون معا ثلاثي الهجوم الشهير MSN (ميسي، سواريز، نيمار) والذي كان الأكثر رعبا للفرق الأخرى على صعيد جميع المسابقات التي شارك فيها النادي الكتالوني.

Неймар скучает по "Барселоне" и не стесняется об этом говоритьhttps://t.co/zmiun0FXYKpic.twitter.com/3JXSyWR9kI — Спорт-Экспресс (@sportexpress) April 4, 2019

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ورحل نيمار عن صفوف النادي الكتالوني إلى سان جيرمان، في صيف 2017، مقابل 222 مليون يورو، في صفقة هي الأغلى بتاريخ الساحرة المستديرة.

فهل يكون تصريح نيمار عن اشتياقه لبرشلونة بوابة عودته إلى النادي؟

المصدر: sport-express.ru