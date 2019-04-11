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رونالدو يعلق على تعادل يوفنتوس مع أياكس

الرياضة

رونالدو يعلق على تعادل يوفنتوس مع أياكس
AFP
رونالدو يعلق على تعادل يوفنتوس مع أياكس
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علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على نتيجة التعادل الإيجابي (1-1)، التي حققها فريقه يوفنتوس أمام مضيفه أياكس أمستردام أمس، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكتب رونالدو عبر حسابه الرسمي في إنستغرام: "سعيد بالعودة وتسجيل هدف آخر في بطولة رائعة.. فريقنا قام بعمل جيد".

وسجل رونالدو الهدف الوحيد ليوفنتوس في مباراة أياكس، التي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).

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وكانت مباراة أياكس الأولى لرونالدو مع يوفنتوس بعد تعافيه من إصابة في عضلات الفخذ، تعرض لها خلال مشاركته الشهر الماضي مع منتخب بلاده البرتغال ضد نظيره الصربي، في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا 2020.

المصدر: matchtv.ru

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