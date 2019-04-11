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رونالدو يكسب قلوب جماهير أياكس بلفتة إنسانية رائعة تجاه لاعب عربي

الرياضة

رونالدو يكسب قلوب جماهير أياكس بلفتة إنسانية رائعة تجاه لاعب عربي
AFP
رونالدو يكسب قلوب جماهير أياكس بلفتة إنسانية رائعة تجاه لاعب عربي
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عادة ما يتعرض كريستيانو رونالدو لصافرات الاستهجان في كل مرة يحل فيها فريقه ضيفا على منافسيه، لكن الحال اختلف في مباراة أمس، التي جمعت يوفنتوس بمضيفه أياكس أمستردام.

وامتنعت جماهير أياكس عن إطلاق صافرات الاستهجان ضد رونالدو هداف يوفنتوس، كنوع من التقدير والاحترام له، وذلك بعد الالتفاتة الإنسانية الرائعة، التي قام بها اللاعب عشية المباراة.

ووجه رونالدو عبر حسابه الرسمي في تويتر، رسالة مؤثرة للمغربي حكيم نوري لاعب أياكس أمستردام المصاب بارتجاج دماغي منذ فترة طويلة.

وقال "الدون": "مرحبا نوري، أنا كريستيانو، أتمنى أن تستعيد عافيتك سريعا.. نبقى على تواصل".

وكان نوري (22 عاما)، تعرض لإصابة قوية في الدماغ منذ أكثر من عام، أفقدته الوعي وألزمته الفراش طويلا، إلا أنه بدأ مؤخرا في استعادة عافيته.

وانتهت مباراة أياكس ويوفنتوس، التي تدخل في إطار ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بالتعادل الإيجابي (1-1).

المصدر: تويتر + RT

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