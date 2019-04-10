ذكر مستشفى ألبرت آنشتاين في ساو باولو حيث يوجد بيليه تحت المراقبة الصحية أن أسطورة كرة القدم البرازيلية سيخضع لعملية إزالة حصوة من الحالب.

وأوضح المستشفى في نشرة طبية حول الحالة الصحية للاعب السابق البالغ 78 عاما "كشفت الفحوص عن وجود حصوة في الحالب الأيسر، وتمت برمجة إزالتها لكن الموعد لم يحدد بعد".

وأضاف "المريض في حالة صحية جيدة عموما من وجهة نظر طبية".

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ومنذ عودته صباح الثلاثاء من فرنسا حيث أدخل المستشفى الأمريكي في ضاحية باريس لمدة ستة أيام، يخضع بيليه للمراقبة في مستشفى ألبرت آنشتاين في العاصمة البرازيلية ساو باولو.

وذكر المستشفى الحديث جدا، ظهر الثلاثاء في بيان أن الحالة الصحية لبيليه "جيدة"، لكن يجب أن "يخضع لفحوص" ترقبا لاحتمال إدخاله مجددا.

المصدر: أ ف ب