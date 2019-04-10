مارادونا ينشر صورة تجمعه مع بيليه عمرها 40 عاما ويرفقها برسالة مؤثرة

نشر أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييغو مارادونا، عبر حسابه في إنستغرام صورة تجمعه بأسطورة الكرة البرازيلية بيليه، وأرفقها بكلمات مؤثرة.

وكتب مارادونا: "اليوم تكمل هذه الصورة عامها الـ40، لقد تم التقاطها في ريو دي جانيرو عندما التقينا. كم كنا شبابا.. أتمنى لك الصحة والتعافي بالسرعة الكلية أيها الملك بيليه".

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وتعرض بيليه مؤخرا لأزمة صحية حادة بسبب التهاب في المسالك البولية، أدخلته المشفى في العاصمة الفرنسية باريس، وخرج الأسطورة البرازيلي أمس من المشفى وعاد إلى بلاده حيث يتابع علاجه.

وبيليه هو اللاعب الوحيد المتوج بلقب المونديال ثلاث مرات (1958، 1962 و1970)، وينقسم أغلب عشاق الساحرة المستديرة في اختيارهم لأفضل لاعب في التاريخ بين الأسطورتين، مارادونا وبيليه.

المصدر: championat.com