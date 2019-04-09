أسطورة كرة القدم بيليه يغادر المشفى في باريس

غادر أسطورة كرة القدم، البرازيلي بيليه، فجر اليوم المشفى الذي كان يرقد فيه في باريس منذ الأربعاء الماضي، بعد أن عولج من التهاب في المسالك البولية، بحسب تقارير صحفية برازيلية.

وأشار موقع "غلوبو سبورت" البرازيلي نقلا عن مقربين من النجم السابق البالغ 78 عاما، أنه غادر المشفى ومن المقرر أن يتوجه إلى بلاده في الساعات المقبلة.

وفي بيان أورده الموقع، ولم ينشر على الحسابات الرسمية لبيليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، توجه اللاعب السابق، المتوج بلقب كأس العالم ثلاث مرات، بالشكر إلى محبيه "على أفكاركم الإيجابية وتمنياتكم لي بالسلامة".

وأضاف: "بفضل الفريق الطبي للمشفى الأمريكي في باريس، سأعود إلى بلادي قريبا".

Neymar vai a hospital de Paris para visitar Pelé, que posa sorridente para foto https://t.co/0WRDl4NOdqpic.twitter.com/6Q7q0XIt5F — globoesportecom (@globoesportecom) 8 апреля 2019 г.

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وأتت التقارير عن مغادرة بيليه، بعد ساعات من نشر مواطنه نيمار، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، صورة له وهو إلى جانب بيليه في المشفى.

وسجل بيليه في مسيرته أكثر من ألف هدف في 1363 مباراة، منها 77 هدفا في 92 مباراة بقميص منتخب السامبا. وتم اختياره في عام 1999 من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، كأحد أفضل رياضيي القرن العشرين، وبعدها بعام كأفضل لاعب في القرن نفسه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

المصدر: أ ف ب