نشر النجم البرازيلي نيمار عبر مواقع التواصل صورة له وهو يزور أسطورة كرة القدم بيليه الموجود في أحد مستشفيات باريس منذ الأربعاء الماضي للتعافي من التهاب في المسالك البولية.

وهي الصورة الأولى التي يتم تداولها للنجم التاريخي للكرة البرازيلية منذ دخوله المستشفى الأسبوع الماضي، وبدا فيها ممددا على السرير، مع ابتسامة عريضة وهو يمسك بيد نيمار الجالس الى كرسي بجانبه.

ونشر لاعب باريس سان جرمان الصورة اليوم، دون ذكر تاريخ التقاطها.

وكان مستشار بيليه (78 عاما) قد أفاد أمس الأحد، أن اللاعب السابق المتوج بلقب كأس العالم ثلاث مرات، والذي كان قد أفيد أنه سيعود الى بلاده اليوم الاثنين، سيمضي ليلة إضافية على الأقل في المستشفى "لأننا لا نريد أن نقدم على أي مخاطرة، ولسنا في عجلة من أمرنا".

وأضاف المستشار أن الأطباء "يتخذون القرارات بشكل يومي وسنتخذ أقصى الاحتياطات قبل أن نغادر" المستشفى.

وأدخل بيليه المستشفى الأربعاء غداة مشاركته في حفل ترويجي جمعه بالنجم الفرنسي لاعب باريس سان جرمان كيليان مبابي، أقامته علامة تجارية خاصة بالساعات يربطها بهما عقد إعلاني.

وسجل بيليه في مسيرته أكثر من ألف هدف في 1363 مباراة، منها 77 هدفا في 92 مباراة بقميص السلساو. وهو اختير في 1999 من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، كأحد أفضل رياضيي القرن العشرين، وبعدها بعام كأفضل لاعب في القرن نفسه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

المصدر: أ ف ب