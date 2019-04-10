قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إن مفتشين تابعين له أبلغوا عن انتهاك جديد مزعوم ارتكبه نادي ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إن مفتشين تابعين له أبلغوا عن انتهاك جديد مزعوم ارتكبه نادي ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وقال الاتحاد القاري، اليوم الأربعاء، إن المفتشين وجدوا أن ميلان أخفق في الامتثال لقاعدة نقطة التعادل لموسم 2018-2019 (المنصوص عليها في قواعد اللعب المالي النظيف والتي تتساوى عندها إيرادات النادي مع مصروفاته) وهي آخر فترة تمت مراجعتها وجرى إحالة المسألة إلى محكمين ماليين تابعين للاتحاد، ولم يتسن الحصول على تعليق من نادي ميلان.

ووفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي للعبة، فإن أي ناد ينفق أكثر من إيراداته يواجه عقوبات محتملة بما في ذلك منعه من المشاركة في البطولات القارية التي ينظمها الاتحاد في بعض الأحيان.

وقال الاتحاد القاري للعبة إن هذه المسألة لا علاقة لها بالقضية السابقة المتعلقة بميلان والتي حرم بسببها بطل أوروبا سبع مرات من المشاركة في البطولات القارية قبل أن يتم إيقاف التنفيذ عقب طعن تقدم به النادي.

وفي يونيو من العام الماضي منع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ميلان من المشاركة في المسابقات القارية لمدة موسم واحد بسبب عدم امتثال النادي لقواعد اللعب المالي النظيف، لكن ميلان تقدم بطعن أمام المحكمة الرياضية الدولية التي ألغت القرار السابق في يوليو 2018 بعد أن قبلت دفوع النادي بتحسن أوضاعه المالية عقب تغير الجهة المالكة له.

وتمكن ميلان من المشاركة في الدوري الأوروبي هذا الموسم قبل أن يخرج من البطولة من دور المجموعات في وقت طلبت فيه المحكمة الرياضية الدولية من الاتحاد القاري للعبة البحث عن عقوبة بديلة.

وفي قرار معدل صدر في ديسمبر، منح الاتحاد القاري نادي ميلان مهلة حتى يونيو 2021 للامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف أو منعه من المشاركة في المسابقات القارية لمدة موسم واحد.

ويحتل ميلان حاليا المركز الرابع في دوري الدرجة الأولى الإيطالي وهو آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

المصدر: رويترز