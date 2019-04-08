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أبطال آسيا.. زوباهان الإيراني يهزم الوصل الإماراتي في عقر داره

الرياضة

أبطال آسيا.. زوباهان الإيراني يهزم الوصل الإماراتي في عقر داره
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حقق نادي زوباهان الإيراني فوزا ثمينا على مضيفه نادي الوصل الإماراتي 3-1، اليوم الاثنين، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2019.

وتقدم الوصل عبر هدف كايو في (د.14)، قبل أن يرد زوباهان بثلاثة أهداف عن طريق إيغودارو أوساغونا في (د.16) وأمير أرسلان مطهري في (د.35) وحميد بوحمدان في (د.86).

وانفرد زوباهان مؤقتا في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 4 نقاط من مباراتين للزوراء و3 للوصل ولا شيء للنصر.

المصدر: وكالات

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