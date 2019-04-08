شاهد ركلة جزاء نادرة.. والحارس "شاهد ما شفش حاجة"

شهدت إحدى مباريات مسابقة الدوري المكسيكي لكرة القدم للشباب لقطة نادرة خلال تنفيذ ركلة ترجيحية في مباراة "تشيفاز" و"لوبوس".

وخلال ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل، تقدم أحد لاعبي تشيفاز لينفذ ركلته، وسدد كرة قوية ارتدت من العارضة، لتنطلق الكرة عاليا في الهواء وتعود إلى الهدف من جديد بطريقة غير متوقعة.

RT si quieres tener la suerte de Campillo en tu día. 🍀🌟 pic.twitter.com/oemP7bywBL — CHIVASTV (@chivastvmx) April 6, 2019

ولم يحرك حارس مرمى لوبوس ساكنا، وبقي دون أي رد فعل، وهو يراقب الكرة تعود لتعانق شباكه، وتمنح فريق تشيفاز التعديل من خلال أول ركلاته الترجيحية.

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وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع فيديو ركلة الجزاء الغريبة، الذي شهد رواجا كبيرا، وكانت أغلب التعليقات منتقدة لحارس لوبوس الذي لم يتعامل مع الكرة المرتدة بشكل مثالي، وأجمل التعليقات كانت: "الحارس موجود وغير موجود في الوقت نفسه" و"شاهد ما شفش حاجة".

يذكر أن فريق تشيفاز فاز بالمباراة بعد أن انتهت الركلات الترجيحية لصالحه بنتيجة 4-2.

المصدر: eurosport.ru