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بالفيديو.. حكم يطلب يد "زميلته" للزواج على أرضية الملعب

الرياضة

بالفيديو.. حكم يطلب يد
Eurosport_RU/twitter
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شهدت إحدى مباريات الدوري الروماني للدرجة الرابعة بكرة القدم، لقطة طريفة عندما قام الحكم المساعد بطلب يد زميلته في التحكيم للزواج، أمام اللاعبين والجمهور.

ويظهر في الفيديو الحكم العاشق جاثيا على ركبته، طالبا يد زميلته بعرض خاتم الزواج، ووافقت هي على العرض وسط تشجيع وتصفيق لاعبي الفريقين، وبدا على الزوجة المستقبلية السعادة الغامرة وهي تمسح دموع الفرح فيما نهض وتبادل معها القبلات.

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المصدر: eurosport.ru

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