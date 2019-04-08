شهدت إحدى مباريات الدوري الروماني للدرجة الرابعة بكرة القدم، لقطة طريفة عندما قام الحكم المساعد بطلب يد زميلته في التحكيم للزواج، أمام اللاعبين والجمهور.

ويظهر في الفيديو الحكم العاشق جاثيا على ركبته، طالبا يد زميلته بعرض خاتم الزواج، ووافقت هي على العرض وسط تشجيع وتصفيق لاعبي الفريقين، وبدا على الزوجة المستقبلية السعادة الغامرة وهي تمسح دموع الفرح فيما نهض وتبادل معها القبلات.

The most brilliant story of the week!!! An assistant ref asked the other assistant ref to MARRY HIM before the game! She said yes, fortunately! Romanian football is fabulous. pic.twitter.com/rfuwN3XF0m — Emanuel Roşu (@Emishor) April 7, 2019

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المصدر: eurosport.ru