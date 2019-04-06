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أول إجراء ضد لاعبي الأهلي المصري بعد السقوط المدوي أمام صن داونز

الرياضة

أول إجراء ضد لاعبي الأهلي المصري بعد السقوط المدوي أمام صن داونز
Reuters
أول إجراء ضد لاعبي الأهلي المصري بعد السقوط المدو أمام صن داونز
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قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة لنادي الأهلي المصري، توقيع عقوبة مالية مغلظة على لاعبي الفريق عقب الخسارة الكبيرة أمام صن داونز الجنوب إفريقي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتعرض الأهلي لهزيمة مفاجئة بنتيجة عريضة أمام الفريق الجنوب إفريقي (0-5).

وجاء قرار عبد الحفيظ بتوقيع العقوبة المالية على اللاعبين، بسبب أدائهم الباهت في المباراة.

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ورغم أن حظوظ الأهلي ما زالت قائمة حسابيا لانتزاع بطاقة التأهل لنصف النهائي في مباراة الإياب المقررة في مصر السبت المقبل، فالأمور منطقيا تبدو شبه محسومة لمصلحة الفريق الجنوب إفريقي.

المصدر: وكالات

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