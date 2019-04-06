شاهد.. صن داونز يصعق لأهلي المصري في دوري أبطال إفريقيا

تعرض نادي الأهلي المصري لهزيمة مذلة من مضيفه صن داونز الجنوب إفريقي (0-5)، في مباراة جمعت الفريقين اليوم في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وافتتح ثيمبا زواني التسجيل للفريق الجنوب أفريقي، في الدقيقة (14)، وبعدها بعشر دقائق ضاعف زميله وايني أريندسي النتيجة، بإحرازه الهدف الثاني.

وتواصل ضغط لاعبي الفريق الجنوب إفريقي في الشوط الثاني، وتمكنوا من إضافة ثلاثة أهداف أخرى، عبر ريكاردو ناسيمينتو من ضربة جزاء، وجاستون سيرينو، وماهلامبي، في الدقائق (48 و63، 84) على الترتيب.

وقدم لاعبو الأهلي أداء متواضعا جدا طيلة مجريات المباراة، ولم يشكلوا أي خطورة على مرمى دينس أونيانغو حرس مرمى أصحاب الأرض.

ويلتقي الفريقان مجددا في مصر السبت المقبل، لتحديد المتأهل منهما إلى المربع الذهبي، علما بأن الأهلي خسر نهائي النسخة الماضية أمام الترجي التونسي.

المصدر: RT