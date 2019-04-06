كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الدولي البلجيكي، إيدين هازارد، نجم نادي تشيلسي الإنجليزي، بات قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لريال مدريد.

وذكرت الصحيفة أن المفاوضات بين ريال مدريد وتشيلسي وصلت إلى مراحلها النهائية، وقد يتم الانتهاء من صفقة هازارد خلال الأيام القليلة المقبلة.

MARCA: Real Madrid and Chelsea close to reaching a €100m agreement for Hazard. He will travel to Madrid. Deal to be sealed in the coming days. He will sign a 6-year contract. Zidane gave his approval last week. pic.twitter.com/VJw06fYdTt — M•A•J (@Ultra_Suristic) 6 апреля 2019 г.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدولي البلجيكي سيسافر خلال الأيام المقبلة إلى مدريد، للتعرف على المدينة وأجوائها، وأيضا للبحث عن مسكن له هناك.

وتقدر القيمة السوقية الحالية لصاحب الـ28 عاما، بنحو 150 مليون يورو.

وكان هازارد انضم إلى تشيلسي عام 2012 قادما من ليل الفرنسي مقابل 35 مليون يورو، وسجل له 106 أهداف في 341 مباراة مع 87 تمريرة حاسمة.

المصدر: sportbox.ru