ظهور فريق خارق في عالم كرة القدم

في الوقت الذي يشتكي فيه أغلب المدربين من الجدول المزدحم لمباريات أنديتهم، فاجأ فريق فنزويلي الجميع بخوضه مباراتين على مدار ست ساعات فقط.

واضطر نادي ديبورتيفو لارا لخوض المباراتين، بعدما رفض الاتحاد الفنزويلي لكرة القدم، تأجيل إحداهما.

والمثير أن ديبورتيفو تمكن من الفوز بالمباراتين في سيناريو عجيب.

وتغلب ديبورتيفو على مضيفه لايانيروس، بثلاثة أهداف لهدفين، في مباراة أقيمت الأربعاء الماضي لحساب الأسبوع الـ12 من الدوري الفنزويلي الممتاز، واستقل بعدها لاعبو الفريق طائرة للعودة إلى ديارهم، في رحلة استغرقت ساعتين، قبل أن يواجهوا في نفس اليوم ضيفهم أوراكان الأرجنتيني في كوبا ليبرتادوريس.

وخلال مجريات مباراة أوراكان، انقطع التيار الكهربائي، لكن ذلك لم يمنع ديبورتيفو من الفوز بهدفين مقابل هدف واحد.

ويحتل ديبورتيفو المركز السابع في الدوري الفنزويلي برصيد 16 نقطة.

المصدر: eurosport.ru