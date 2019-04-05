السد بطلا للدوري القطري

توج نادي السد بلقب دوري نجوم قطر لكرة القدم، بعد فوزه الساحق أمس على ضيفه الأهلي (7-2)، في الجولة الـ21 قبل الأخيرة من عمر المسابقة.

وتناوب على تسجيل سباعية السد، كل من الجزائري بغداد بونجاح (ثلاثة أهداف)، وحسين الهيدوس (هدفين)، وأكرم عفيف، والكوري الجنوبي يونغ جونغ، في الدقائق (6، 46، 81، 24، 74، 53 و94)، بينما أحرز ثنائية الأهلي، الهولندي نيخل دي يونغ، وعبد الرشيد إبراهيم، في الدقيقتين (71 و78).

وارتفع رصيد السد بهذا الفوز إلى 54 نقطة في صدارة الدوري، ليتوج باللقب قبل انتهاء المسابقة بجولة واحدة، بعدما وسع الفارق إلى 7 نقاط مع الدحيل أقرب منافسيه.

وهذه المرة الـ14 التي يتوج فيها السد بلقب الدوري، والأولى منذ موسم 2012/2013.

المصدر: وكالات