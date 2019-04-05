كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ترغب في ضم الإسباني دافيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأوردت الصحيفة، أن دي خيا، يطالب إدارة مانشستر يونايتد بمنحه راتبا أسبوعيا قدره 350 ألف جنيه إسترليني، إلا أن إدارة "الشياطين الحمر" غير مستعدة في الوقت الراهن لدفع هذا المبلغ.

AFP

في المقابل، فإن إدارة باريس سان جيرمان على استعداد لتلبية كل المطالب المادية للحارس الإسباني للظفر بخدماته.

وينتهي عقد الحارس البالغ من العمر 28 عاما مع مانشستر يونايتد في يونيو المقبل، وفي حال عدم تجديده، سيصبح دي خيا حرا مع نهاية الموسم الحالي، ويمكنه بعدها الانتقال مجانا إلى أي فريق يريده.

وحافظ دي خيا، المطلوب أيضا في نادي ريال مدريد، على شباكه نظيفة 10 مرات في 39 مباراة خاضها مع "الشياطين الحمر" هذا الموسم في كافة المسابقات.

تجدر الإشارة إلى أن نادي باريس سان جيرمان، تعاقد في السنوات الأخيرة مع نجوم لامعين، على غرار البرازيلي نيمار، والفرنسي كيليان مبابي، وذلك من أجل التتويج بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا، التي لم يتذوق الفريق حلاوة الفوز بها على مدار تاريخه.

المصدر: matchtv.ru