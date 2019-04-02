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بيريز: ملعب سانتياغو برنابيو سيكون الأفضل في العالم

الرياضة

بيريز: ملعب سانتياغو برنابيو سيكون الأفضل في العالم
Reuters
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قدم رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتنيو بيريز، مشروع تطوير ملعب سانتياغو برنابيو، الذي سيبدأ تنفيذه نهاية الموسم الجاري في أواخر مايو المقبل، وقال إنه سيصبح "أفضل ملعب في العالم".

وقال بيريز في المقصورة الشرفية للمعقل المدريدي خلال تقديم التصميم الجديد للملعب: "هذا المشروع الكبير سيصبح قطعة أساسية في مستقبل ريال مدريد، وفي مدينة مدريد".

وأضاف: "البرنابيو الجديد، في قلب مدريد، سيكون أفضل ملعب في العالم، أكثر عصرية، وراحة، وأمنا، بمناطق جديدة للترفيه، وستلعب التكنولوجيا (التي ستتوفر فيه) دورا حيويا في إسعاد الجماهير".

المصدر: EFE

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