هل تفلح أيقونتا روما في إنقاذ النادي؟!

كشفت صحيفة "كورييري ديلوسبورت" الإيطالية، أن مدير نادي روما وأسطورته التاريخية فرانشيسكو توتي، طالب بإسناد مهمة تدريب الفريق لزميله السابق دانييلي دي روسي الموسم المقبل.

ويعاني روما هذا الموسم من نتائج سلبية، ما تسبب في إقالة المدرب السابق دي فرانشيسكو الشهر الماضي، عقب الخروج من دوري أبطال أوروبا أمام بورتو البرتغالي، والهزيمة الساحقة التي تلقاها الذئاب على يد فيورنتينا 1-7 في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إيطاليا.

ويحتل روما، بقيادة مدربه المؤقت كلاوديو رانييري، المركز السابع في الدوري الإيطالي، وبات مهددا بعدم المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إذا لم يحتل أحد المراكز الأربعة الأولى في الكالتشيو.

وسينتهي عقد دي روسي البالغ من العمر 35 عاما مع روما في يونيو القادم، ومن المتوقع أن يعلن اعتزاله اللعب نهاية الموسم.

وأضافت الصحيفة أن توتي يؤمن بأن زميله السابق في روما والمتوج مع المنتخب الإيطالي بكأس العالم 2006، يمتلك القدرات اللازمة والشخصية القيادة والروح الحماسية لقيادة الفريق، إضافة لكونه ابن النادي، ليكون خلفا للمدرب المؤقت كلاوديو رانييري.

وآخر نتائج روما السيئة هزيمته ثقيلة في المرحلة الـ29 من الدوري الإيطالي، الأحد الماضي، أمام نابولي 1-4، وأثارت الهزيمة المزيد من الاستياء بين أنصار النادي.

المصدر: corrieredellosport.it