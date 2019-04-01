رئيس أتلتيكو مدريد يوجه رسالة للراغبين في ضم غريزمان

اعتبر رئيس أتلتيكو مدريد إنريكي سيريزو، اليوم الاثنين، أن أنطوان غريزمان يشكل جزءا من مستقبل فريق "الأتلتي"، في رد على الشائعات حول احتمال انتقاله إلى برشلونة الإسباني.

وقال سيريزو، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لا توجد أي خيارات لغريزمان، للرحيل في الصيف المقبل".

وأضاف بشكل قاطع: "غريزمان سيبقى في أتلتيكو مدريد بنسبة 1000%".

وارتبط اسم اللاعب بالانتقال إلى برشلونة، بعد إقصاء أتلتيكو مدريد مؤخرا من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يد يوفنتوس.

المصدر: marca