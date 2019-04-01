 
مباشر

رئيس أتلتيكو مدريد يوجه رسالة للراغبين في ضم غريزمان

الرياضة

رئيس أتلتيكو مدريد يوجه رسالة للراغبين في ضم غريزمان
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lnwd

اعتبر رئيس أتلتيكو مدريد إنريكي سيريزو، اليوم الاثنين، أن أنطوان غريزمان يشكل جزءا من مستقبل فريق "الأتلتي"، في رد على الشائعات حول احتمال انتقاله إلى برشلونة الإسباني.

وقال سيريزو، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لا توجد أي خيارات لغريزمان، للرحيل في الصيف المقبل".

وأضاف بشكل قاطع: "غريزمان سيبقى في أتلتيكو مدريد بنسبة 1000%".

وارتبط اسم اللاعب بالانتقال إلى برشلونة، بعد إقصاء أتلتيكو مدريد مؤخرا من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يد يوفنتوس.

المصدر: marca

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد.. امرأة تركية تهاجم سيدتين وتنزع حجاب إحداهن في ولاية أضنة!