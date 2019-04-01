محمد صلاح في صدارة قائمة أجور لاعبي ليفربول

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن قائمة الرواتب الأسبوعية التي يحصل عليها لاعبو ليفربول الإنجليزي لهذا الموسم، حيث يتنافس الفريق على لقب البريميرليغ منافسة شرسة من مانشستر سيتي.

وينفق ليفربول على أجور لاعبيه خلال الموسم الجاري 163 مليون جنيه استرليني، مقابل 208 ملايين جنيه في الموسم الماضي، ليصبح ثالث أعلى نادي في البريميرليغ من ناحية قيمة الأجور.

واحتل النجم المصري محمد صلاح المرتبة الأولى لقائمة أجور لاعبي ليفربول الأسبوعية، حيث يحصل على مبلغ 200 ألف جنيه أسبوعيا أي ما يعادل 261 ألف دولار أمريكي.

وجاء البرازيلي روبرتو فيرمينيو في المرتبة الثانية بـ180 ألف جنيه، ثم أتى الهولندي فيرجيل فان ديك ثالثا بـ150 ألف جنيه استرليني.

Liverpool player wages revealed - with Mohamed Salah's huge pay leading the way https://t.co/OhaoDralsfpic.twitter.com/3cIH7jrADl — Mirror Football (@MirrorFootball) March 31, 2019

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وفي ما يلي القائمة كاملة لباقي لاعبي الفريق الأحمر:

4- البرازيلي أليسون بيكر (120 ألف جنيه استرليني).

5- جوردان هندرسون (120)

6- جيمس ميلنر (120)

7- الغيني نابي كيتا (120)

8- دانيال ستوريدج (120)

9- البرازيلي فابينيو (100)

10- الكرواتي ديان لوفرين (90)

11- الهولندي جورجينيو فينالدوم (90)

12- أليكس أوكسلاند- تشامبرلين (90)

13- السنغالي ساديو ماني (90)

14- السويسري شيردان شاكيري (90)

15- أندرو روبرتسون (80)

16- جوي جوميز (75)

17- الكاميروني جويل ماتيب (70)

18- ناثانييل كلاين (70)

19- أدم لالانا (65)

20- البلجيكي سيمون ميجنوليت (60)

21- داني إنجز (60)

22- ترينت أليكسندر-أرنولد (50)

23- الإسباني ألبيرتو مورينو (40).

المصدر:mirror.co.uk