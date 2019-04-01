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كلوب: " فزنا بطريقة بشعة.. لكنني لا أهتم"

الرياضة

كلوب:
AFP PAUL ELLIS
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علق يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي على فوز فريقه بقوله "فزنا بطريقة بشعة" على ضيفنا توتنهام 2-1 الأحد، لحساب الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت النتيجة تشير إلى التعادل 1-1، عندما تصدى حارس توتنهام هوغو لوريس، لرأسية نجم ليفربول محمد صلاح، في الدقيقة الأخيرة، لكن الكرة ارتطمت بمدافع توتنهام توبي ألدرفيريلد، وأخذت طريقها للشباك.

وقال كلوب، بعد انتهاء المواجهة: "كنت هادئا بعد الهدف، لأنه كان مفاجئا... رأيت الرأسية ولا شيء آخر، لم أملك أدنى فكرة كيف دخلت الكرة المرمى".

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وأضاف المدرب الألماني: "نحن نتنافس مع أفضل فريق في العالم (مانشستر سيتي) ونلعب أمام أفضل اللاعبين في العالم (توتنهام)، سيتي توج بطلا في الموسم الماضي، وما زال فريقا جيدا ، يجب أن نقاتل بجنون... الجمهور كان استثنائيا، وساعدنا في النهاية".

وتابع: "توجد 500 طريقة للفوز بالمباريات، واليوم كانت الطريقة بشعة، لكن لا أهتم لذلك؟".

يذكر أن ليفربول استعاد الأمس صدارة البريميرليغ بالفوز على توتنهام ليرفع رصيده إلى 79 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي بجعبته مباراة مؤجلة.

المصدر: وكالات

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