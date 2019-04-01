شاهد.. بوتشيتينو في لقطة مثيرة للجدل أثناء فوز ليفربول

أظهرت الكاميرا الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب نادي توتنهام على مدرجات ملعب أنفيلد في لقطة مثيرة للجدل خلال مواجهة فريقه أمام ليفربول الأحد والتي انتهت بفوز الريدز.

وتفوق ليفربول بنتيجة 2-1، ضمن مباريات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان الاتحاد الإنجليزي قد غرم المدرب الأرجنتيني 10 آلاف جنيه استرليني إلى جانب حرمانه من التواجد بالأماكن المخصصة بجهازه الفني لثلاث مباريات، وذلك بعد سلوكه غير اللائق تجاه حكم مباراة فريقه أمام بيرنلي بالدوري الإنجليزي أوائل شهر مارس الماضي.

وظهر المدرب البالغ 47 عاما يتواصل مع طاقمه الفني المساعد عبر الهاتف من مدرجات ملعب أنفيلد وهو الأمر، الذي أثار استغراب البعض كون المدرب الأرجنتيني معاقب.

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ووفقا للوائح الاتحاد الإنجليزي، طالما تم حرمان المدرب من دخول ملعب لقاء فريقه خلال أي مباراة فإنه يتم حرمانه من التواجد داخل غرفة الملابس أو التواصل مع طاقمه الفني المساعد بأي وسيلة اتصال.

لكن تواصل المدرب الأرجنتيني مع مساعديه رغم عقابه بالتواجد بالمدرجات، لربما أمر طبيعي كون الاتحاد الإنجليزي سمح للمدرب التواجد في المدرجات، ولم يحرمه من دخول الملعب.

المصدر: eurosport.ru