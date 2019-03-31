شاهد.. ليفربول يهزم توتنهام في الوقت القاتل بجهود صلاح

أنتزع ليفربول فوزا ثمينا من ضيفه توتنهام في الوقت القاتل من زمن اللقاء الذي جمعهما، اليوم الأحد، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح المهاجم البرازيلي روبرتو فرمينو التسجيل للريدز مبكرا، في الدقيقة 16، بتسديدة رأسية رائعة، بعد تمريرة عرضية بالمقاس من زميله الظهير الأيسر الإسكتلندي إندريو روبيرتسون.

وأدرك البرازيلي لوكاس مورا التعادل للضيوف في الدقيقة 70.

ومن ثم جاء هدف الفوز الثمين للريدز في الوقت القاتل بـ "نيران صديقة" سجله المدافع البلجيكي توبي ألديرفيريلد خطأ في مرماه، بعد أن تصدى الحارس هوغو لوريس لتسديدة النجم المصري محمد صلاح الرأسية، في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

ورفع ليفربول رصيده، بعد هذا الفوز الثمين، إلى 69 نقطة، منتزعا بفارق نقطتين صدارة الدوري من مانشستر سيتي، الذي لعب مباراة أقل من الريدز.

المصدر: RT