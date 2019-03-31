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تعادل بطعم الهزيمة لتسيسكا موسكو (فيديو)

الرياضة

تعادل بطعم الهزيمة لتسيسكا موسكو (فيديو)
Sputnik
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أهدر فريق تسيسكا موسكو فوزا كان في متناوله أمام ضيفه أوفا (2-2)، في الوقت القاتل من المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ 21 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم فريق العاصمة موسكو بهدفين متتاليين، سجلهما كل من الصربي نيكولا فلاشيتش، وفيودور تشالوف، في الدقيقتين (25، 64) على التوالي. ورد الفريق الضيف بهدفين في الوقت القاتل، عبر كل من اللاعبين، السلوفيني لافرو بيزياك، والنيجيري سيلفيستر إيغبون، في الدقيقتين (87، 90) على الترتيب.

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واكتفى تسيسكا موسكو بنقطة يتيمة، بعد هذا التعادل، رفع بها رصيده إلى 37 نقطة، وتراجع إلى المركز الرابع.

بينما رفع فريق أوفا رصيده إلى 17 نقطة، وبقي في الخامس عشر قبل الأخير على سلم الترتيب.

المصدر: RT

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