زينيت بطرسبورغ يهزم أورينبورغ

تغلب فريق زينيت بطرسبورغ على ضيفه أورينبورغ (3-1)، القادم من مدينة يكاتيرينورغ، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ 21 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وواصل المهاجم الإيراني سردار أزمون، تألقه منذ قدومه إلى زينيت بطرسبورغ، بتسجيله هدفين، الأول والثالث، في الدقيقتين (48، 88)، وتخللهما هدف زميله الأوكراني ياروسلاف راكيتسكي، الذي سجله، في الدقيقة 81. بينما سجل اللاعب أليكسي سوتورمين هدف الضيوف الوحيد، عند الدقيقة 33 من زمن اللقاء.

ورفع زينيت بطرسبورغ رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 44 نقطة، وابتعد في صدارة الدوري بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه لوكوموتيف موسكو.

في حين، توقف رصيد أورينبورغ، عند 26 نقطة (من 20 مباراة)، وبقي في المركز العاشر على سلم الترتيب.

المصدر: RT