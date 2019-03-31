أسطورة ليفربول يوجه رسالة "مؤثرة" لصلاح

حرص أسطورة ليفربول الإنجليزي، إيان راش، على دعم ومساندة نجم الريدز المصري محمد صلاح، وذلك قبيل مباراة ليفربول وضيفه توتنهام، اليوم على ملعب "أنفيلد"، ضمن الجولة 32 من الدوري.

ويعاني محمد صلاح من عقم تهديفي في آخر 5 مباريات بالبريميرليغ، وآخر 7 مباريات في جميع البطولات، وهى أطول فترة زمنية يعجز فيها الفرعون عن التسجيل منذ قدومه إلى صفوف الريدز قادما صيف 2017، من روما الإيطالي.

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وقال راش، في تصريحات لصحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية: "يمر صلاح بأوقات صعبة، ولا يوجد لاعب في كرة القدم لم يمر بتلك الأوقات، لكن المهم هو الحفاظ على الثقة".

وأضاف: "على صلاح أن لا يفقد الثقة بقدراته، وعدم الخوف من استمرار إهدار الفرص، لا توجد مشكلة عندما يهدر اللاعب المصري الفرص المتاحة له للتسجيل، الجميع شاهد الإنجازات الرائعة والمستويات المذهلة التي حققها على مدار الموسم الماضي مع ليفربول".

وتابع أسطورة ليفربول: "نجح صلاح في تسجيل 40 هدفا، خلال الموسم الماضي، لكن ليفربول خرج منه خالي الوفاض، في الموسم الحالي لم يتمكن من تسجيل هذا العدد من الأهداف، لكن أتمنى أن يتوج بلقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول، ذلك ما حدث فعلا عندما لم أكن قادرا على التسجيل".

واختتم راش تصريحاته قائلا: "لعب صلاح بشكل جيدة لفترة طويلة من الوقت، لا يسجل الآن لكنه يلعب بشكل جيد، وسيأتي وقته".

المصدر: وكالات