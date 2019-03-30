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نجل زيدان ضحية أبيه الأولى في ريال مدريد

الرياضة

نجل زيدان ضحية أبيه الأولى في ريال مدريد
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كشفت صحفية "سبورت" الإسبانية السبت عن أول ضحايا المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في ريال مدريد، بعد عودته لدفة القيادة للمرينغي.

وأول من سيغادر بوابة قلعة النادي الملكي خلال الصيف المقبل، لوكا زيدان، حارس ريال مدريد الشاب ونجل المدرب الفرنسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن عقد الحارس البالغ 20 عاما سينتهي هذا الموسم، ومن غير المحتمل تجديد اتباطه بريال مدريد، رغم عودة والده إلى سانتياغو برنابيو.

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وظهر لوكا مع الفريق الثاني لريال مدريد هذا الموسم، خلال مشاركته بمنافسات دوري الدرجة الثالثة الإسباني، إلا أن ذلك لم يساهم في تثبيت موقعه رفقة الميرنغي.

ويمتلك الحارس الشاب عروضا من فرنسا وإيطاليا، إضافة لاهتمام نادي بازل السويسري بالتعاقد معه، بعد رحيله من الليغا، خاصة أن النادي الذي سيوقع معه لن يكون لديه ما يخسره، ضمن صفقة انتقال مجانية.

المصدر: sport.com

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