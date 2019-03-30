نجل زيدان ضحية أبيه الأولى في ريال مدريد

كشفت صحفية "سبورت" الإسبانية السبت عن أول ضحايا المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في ريال مدريد، بعد عودته لدفة القيادة للمرينغي.

وأول من سيغادر بوابة قلعة النادي الملكي خلال الصيف المقبل، لوكا زيدان، حارس ريال مدريد الشاب ونجل المدرب الفرنسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن عقد الحارس البالغ 20 عاما سينتهي هذا الموسم، ومن غير المحتمل تجديد اتباطه بريال مدريد، رغم عودة والده إلى سانتياغو برنابيو.

Basel are interested in signing Luca Zidane, but are yet to make an offer for the French goalkeeper, who is running out of contract in the summer. [Bernabéu Digital] pic.twitter.com/lFFPlfiRWL — RMOnly (@ReaIMadridOnly) March 29, 2019

إقرأ المزيد

وظهر لوكا مع الفريق الثاني لريال مدريد هذا الموسم، خلال مشاركته بمنافسات دوري الدرجة الثالثة الإسباني، إلا أن ذلك لم يساهم في تثبيت موقعه رفقة الميرنغي.

ويمتلك الحارس الشاب عروضا من فرنسا وإيطاليا، إضافة لاهتمام نادي بازل السويسري بالتعاقد معه، بعد رحيله من الليغا، خاصة أن النادي الذي سيوقع معه لن يكون لديه ما يخسره، ضمن صفقة انتقال مجانية.

المصدر: sport.com