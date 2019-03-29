زيدان يبلغ رئيس ريال مدريد بالصفقة المستحيلة

استقر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، على خليفة الفرنسي رافائيل فاران، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأبلغ زيدان، فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، بخليفة رافائيل فاران نجم المرينغي، حال قرر اللاعب الفرنسي الرحيل عن النادي الملكي، ووقع اختيار زيدان على السنغالي كاليدو كوليبالي نجم فريق نابولي الإيطالي.

Napoli's Koulibaly on the shopping list should Varane leave Real Madrid during the summer.

Today's front cover of AS.https://t.co/jiqCB0FPWfpic.twitter.com/0XLr7c9lAI — AS English (@English_AS) March 29, 2019

ويعتبر كوليبالي، أحد نجوم القارة العجوز في الوقت الحالي، في ظل المستوى المميز الذي يقدمه مع نابولي، وبات مطمعا للعديد من الأندية، مثل يوفنتوس وريال مدريد، ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.

Zidane set to pursue Koulibaly should Raphael Varane leave the Bernabéu this summer.#RealMadridhttps://t.co/DNZj1QZDmUpic.twitter.com/Wd1KRig54z — AS English (@English_AS) March 29, 2019

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ولكن تخلي نابولي عن كوليبالي ليس بالمهمة السهلة، خاصة أن اللاعب مرتبط بعقد مع أبناء الجنوب حتى 2023، بالإضافة إلى ذلك، يعارض أنشيلوتي المدير الفني للفريق الإيطالي بشدة فكرة بيع كوليبالي.

ويبلغ كوليبالي من العمر 27 عاما، وتقدر قيمته السوقية بـ70 مليون يورو، وكان قريبا من الانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في يناير الماضي، ولكن نابولي ومدربه أنشيلوتي يرفضان فكرة بيع كوليبالي، وحصناه من أي عروض خارجية مغرية، بمنحه راتبا كبيرا مقارنة بنجوم الدوريات الأوروبية الأخرى، إذ يبلغ راتبه السنوي 7 ملايين يورو مع وجود شرط جزائي بقيمة 150 مليون يورو، بداية من عام 2020.

المصدر: وكالات