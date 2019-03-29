أكد رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي، أندريا أنييلي، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف السيدة العجوز، يعيش حالة جيدة رفقة زملائه رغم إصابته أثناء مشاركته مع منتخب بلاده.

وقال أنييلي، في تصريح أبرزته شبكة "راي سبورت" الإيطالية: "رونالدو على ما يرام، لكن عندما تعاني من إصابة في العضلات، حتى إذا كانت صغيرة، فيجب أن تكون حريصا على عدم المخاطرة".

ولم يوضح أنييلي، موقف رونالدو من اللحاق بمباراتي أياكس في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا من عدمه، فيما تشير تقارير صحفية إلى إمكانية غياب النجم البرتغالي عن مباراة الذهاب في هولندا.

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وتعرض رونالدو للإصابة في عضلات الفخذ الأيمن، خلال مباراة البرتغال وصربيا، لحساب تصفيات أمم أوروبا "يورو 2020"، وذلك عندما حاول الانطلاق بسرعة في الدقيقة 28 من زمن اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1.

المصدر: وكالات