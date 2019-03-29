"ديربي" في أجواء متوترة في مصر!

قبل ثلاثة أشهر من كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي تستضيفها مصر، يلخص "ديربي" القاهرة الذي يقام السبت، بين الغريمين التقليديين الزمالك وضيفه الأهلي كل مشكلات الكرة المصرية.

وتقام المباراة المؤجلة من المرحلة السابعة عشرة على ملعب برج العرب في شمال البلاد في أجواء متوترة ومن دون جمهور ويديرها طاقم تحكيم روماني بقيادة إستيفان كوفاكس.

على المستوى الرياضي، الرهان كبير. فـ"فرسان" الزمالك الذين يتصدرون مسابقة الدوري برصيد 53 نقطة، سيواجهون "شياطين" الأهلي الذين يأتون في المرتبة التالية مباشرة مع 51 نقطة، علما بأن كلا من الفريقين لعب 22 مباراة من أصل 26 مرحلة أقيمت حتى الآن.

لكن قبل ثلاثة أشهر من بطولة المنتخبات الإفريقية، تتجه الأنظار إلى شيء آخر ذلك أن المحللين والمشجعين يتحدثون عن مشكلات في التنظيم وصلت إلى مستوى غير مسبوق خلال موسم شهد خلافات حادة بين اتحاد اللعبة والأندية الكبيرة التي أرادت أن تفرض روزناماتها عليه.

وقال أسامة إسماعيل مسؤول الإعلام في الاتحاد المصري إن "الدربي سيقام بلا جمهور بناء على طلب أجهزة الأمن".

وتعتبر أي مباراة بين الفريقين "حساسة". وهذا العام بالتحديد تريد السلطات "تجنب أي مشكلات محتملة بين المشجعين"، بحسب إسماعيل.

وسيستقبل استاد برج العرب الواقع غرب الإسكندرية والذي يتسع لـ 80 ألف متفرج، حفنة من الصحفيين ومسؤولي الناديين.

وخلال السنوات الأخيرة، كان الألتراس نشطين بشكل خاص، وشهدت المسابقات المحلية مواجهات دامية أحيانا على هامش مباريات للأهلي أو الزمالك.

وفي فبراير 2012، قتل على الأقل 47 شخصا معظمهم من مشجعي الأهلي في صدامات في استاد بورسعيد عقب مباراة مع فريق المصري المحلي.

المصدر: أ ف ب