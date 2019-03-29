تستعد الصحفية الأمريكية جينيفر رافالو لرفع دعوة قضائية ضد الملاكم البلغاري كوبرات بوليف بعد قيام الأخير بتقبيلها على الهواء مباشرة والتحرش بها بعد إجرائها لقاء صحفيا مع الملاكم.

Bruh wtf is this interview man lmao! Pulev is alpha af. (Watch until end) pic.twitter.com/sUoiqFprhi — NBT BOXING (@BoxingNbt) March 24, 2019

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ويظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، الملاكم البلغاري وهو يقبل الصحفية رافالو على شفتيها بعد نهاية اللقاء الذي أجرته معه.

وعقدت رافالو مؤتمرا صحفيا بعد الحادثة ذكرت فيه أنها وكلت المحامية الشهيرة غلوريا أولريد المختصة في شؤون الدفاع عن حقوق المرأة لرفع دعوة تحرش ضد الملاكم البرتغالي، وقالت: "خلال اللقاء الصحفي، مسك بوليف رأسي وقبلني على شفتي، لقد أصبت بصدمة، ولم أستوعب ما جرى، وكيف يجب علي التصرف، وبعدها اقتربت من الطاولة لأخذ أغراضي الشخصية ووضعها في حقيبتي، فاقترب مني بوليف مرة أخرى وقام بوضع يديه على أردافي، وضغط بكلتا يديه، وذهب بعدها ضاحكا دون أن ينطق بأي كلمة، لقد كان موقفا محرجا للغاية".

وقامت الهيئة الرياضية لولاية كاليفورنيا الأمريكية بحرمان بوليف من النزال على أراضي الولاية حتى يحضر جلسة للاستماع لأقواله ويتعهد بالتقيد بمبدأ الاحترام.

يذكر أن بوليف فاز في نزاله الأخير على الروماني باغدان دينو، وهو النزال الـ 28 في مسيرته الاحترافية، منها 27 انتصارا (14 بالقاضية) وخسارة واحدة فقط، وأصبح المنافس الإلزامي للبريطاني أنتوني جو شوا على لقب الاتحاد الدولي للملاكمة (IBF).

المصدر: eurosport.ru