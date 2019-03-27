فيدرر بسهولة إلى ربع نهائي دورة ميامي
Reuters
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هيمن السويسري روجيه فيدرر المصنف خامسا عالميا على الروسي دانييل مدفيديف وتخطاه بسهولة 6-4 و6-2 ليبلغ الدور ربع نهائي في دورة ميامي الدولية للتنس.
وحسم فيدرر البالغ 37 عاما المباراة في نحو ساعة أمام اللاعب المصنف 15 عالميا.
ويلتقي فيدرر، الباحث عن لقبه الاحترافي الرقم 101، مع الجنوب إفريقي كيفن أندرسون المصنف سابعا عالميا في ربع النهائي.
Federer’s Miami Mission Is Looking 👌— ATP Tour (@ATP_Tour) March 27, 2019
The man with 100 🏆 will face 🇿🇦 @KAndersonATP in the #MiamiOpen quarters.
🎥: @TennisTV | @rogerfedererpic.twitter.com/7vZalu8eRx
المصدر: وكالات
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