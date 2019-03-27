فيدرر بسهولة إلى ربع نهائي دورة ميامي

هيمن السويسري روجيه فيدرر المصنف خامسا عالميا على الروسي دانييل مدفيديف وتخطاه بسهولة 6-4 و6-2 ليبلغ الدور ربع نهائي في دورة ميامي الدولية للتنس.

وحسم فيدرر البالغ 37 عاما المباراة في نحو ساعة أمام اللاعب المصنف 15 عالميا.

ويلتقي فيدرر، الباحث عن لقبه الاحترافي الرقم 101، مع الجنوب إفريقي كيفن أندرسون المصنف سابعا عالميا في ربع النهائي.

المصدر: وكالات



