العراق يتوج بلقب بطولة الصداقة الودية (فيديو)

توج المنتخب العراقي بلقب بطولة الصداقة الدولية، بفوزه اليوم على نظيره الأردني بنتيجة 3-2، في آخر مباريات البطولة التي أقيمت على ملعب جذع النخلة في المدينة الرياضية بالبصرة.

سجل أهداف أسود الرافدين كل من أيمن حسين وبشار رسن بنيان ومهند علي في الدقائق 38 و52 و70، فيما سجل هدفي النشامى كل من العراقي ريبين سولاقا بالخطأ في مرماه وبهاء فيصل في الدقيقتين 7 و87.

وشارك في البطولة ثلاثة منتخبات هي العراق والأردن وسوريا، وأحرز أسود الرافدين المركز الأول بالعلامة الكاملة بعد فوزين على كل من سوريا بهدف دون رد، وعلى الأردن 3-2، فيما جاء في المركز الثاني نسور قاسيون الذين تغلبوا على النشامى بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما سابقا.

المصدر: وكالات