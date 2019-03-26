العراق يتوج بلقب بطولة الصداقة الودية (فيديو)
توج المنتخب العراقي بلقب بطولة الصداقة الدولية، بفوزه اليوم على نظيره الأردني بنتيجة 3-2، في آخر مباريات البطولة التي أقيمت على ملعب جذع النخلة في المدينة الرياضية بالبصرة.
فيديو : اهداف المباراة #العراق 3 - 2 #الأردن#بطولة_الصداقة_الدولية_الثانيةpic.twitter.com/umL3YPG5ZJ— قنوات الكاس (@alkasschannel) March 26, 2019
سجل أهداف أسود الرافدين كل من أيمن حسين وبشار رسن بنيان ومهند علي في الدقائق 38 و52 و70، فيما سجل هدفي النشامى كل من العراقي ريبين سولاقا بالخطأ في مرماه وبهاء فيصل في الدقيقتين 7 و87.
شاهد مراسم تتويج منتخب #العراق بلقب #بطولة_الصداقة_الدولية_الثانية بعد فوزه 3-2 على #الأردنpic.twitter.com/XcV3Kc8hHi— قنوات الكاس (@alkasschannel) March 26, 2019
وشارك في البطولة ثلاثة منتخبات هي العراق والأردن وسوريا، وأحرز أسود الرافدين المركز الأول بالعلامة الكاملة بعد فوزين على كل من سوريا بهدف دون رد، وعلى الأردن 3-2، فيما جاء في المركز الثاني نسور قاسيون الذين تغلبوا على النشامى بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما سابقا.
المصدر: وكالات